بعد تأجيل وتمديد.. حكومة "الدبيبة" تحوز ثقة البرلمان الليبي

منح مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وذلك بعد 3 أيام المشاورات، بحسب ما ذكرت "رويترز".
وكان البرلمان الليبي قد قرر، الاثنين الماضي، تأجيل منح الثقة للحكومة الليبية إلى الثلاثاء، لكنه مدد أمس مشاورات منح الثقة ليوم ثالث.مجلس النواب الليبي
استغرقت 3 أيام من المشاورات
منح مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وذلك بعد 3 أيام المشاورات، بحسب ما ذكرت "رويترز".
وكان البرلمان الليبي قد قرر، الاثنين الماضي، تأجيل منح الثقة للحكومة الليبية إلى الثلاثاء، لكنه مدد أمس مشاورات منح الثقة ليوم ثالث.