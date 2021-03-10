بعد تأجيل وتمديد.. حكومة "الدبيبة" تحوز ثقة البرلمان الليبي

استغرقت 3 أيام من المشاورات

منح مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وذلك بعد 3 أيام المشاورات، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وكان البرلمان الليبي قد قرر، الاثنين الماضي، تأجيل منح الثقة للحكومة الليبية إلى الثلاثاء، لكنه مدد أمس مشاورات منح الثقة ليوم ثالث.

مجلس النواب الليبي

0

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442 02:47 PM

استغرقت 3 أيام من المشاورات

بعد تأجيل وتمديد.. حكومة "الدبيبة" تحوز ثقة البرلمان الليبي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 991

منح مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وذلك بعد 3 أيام المشاورات، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وكان البرلمان الليبي قد قرر، الاثنين الماضي، تأجيل منح الثقة للحكومة الليبية إلى الثلاثاء، لكنه مدد أمس مشاورات منح الثقة ليوم ثالث.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب الليبي

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021