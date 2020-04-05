شاهد .. "حوش مهجور" يحوله وافدون لمعمل لتصنيع جراك المعسل جنوبي الطائف

الشرطة تقبض على العمالة والمضبوطات تتم مصادرتها

كشفت شُرطة محافظة الطائف ممثلةً في "بحث وتحري قسم النزهة" اليوم الأحد، عن أحد أكبر المعامل المُخالفة وهي عبارة عن غرف داخل حوش مهجور به مساكن عزاب وافدين، تخصص في إعداد وتصنيع جراك المعسل الممنوع، وبيعه على المحال ومن يبحثون عنه من مُتعاطيه بالوزن، فيما تم القبض على من يُديره ويُشرف عليه وهو "يمني" كان موجودًا وقت مداهمة الموقع.

وكانت الفرق البحثية الأمنية التابعة لمركز شرطة النزهة قد واصلت جولاتها اليومية في نطاق مركزها، وتوفرت لديها المعلومات عن ذلك المعمل الواقع في إحدى القُرى، وبالقرب من المحطة البترولية التي شهدت ضبطًا مماثلاً قبل يومين، جنوبي محافظة الطائف، حيث تم ضبط كميات من جوالين المعسل الممنوع بيعه، والتي تُقدر بأكثر من 20 جالونًا من الحجم الكبير، كذلك كمية من عبوات النكهات التي تُضاف على جراك المعسل، وبعض العبوات المعبأة بـ "بودرة" مجهولة تتم إضافتها على الجراك، كما تم ضبط أكثر من 15 صندوقًا من الدخان القديم .

هذا ويتوقع أن الموقع الذي تم دهمه ينشط من حيث عملية البيع والترويج، وتكاثر أعداد الزبائن عليه، وذلك يعود لحجم العمل والتجهيز الذي يتم بداخله من قِبل الوافد الذي قبض عليه وربما يتعاون معه آخرون، حيث شارك مندوب عن الأمانة ممثلاً لبلدية جنوبي الطائف، وبدوره قدرَ حجم المخالفات بداخل ذلك المعمل المُخالف وغير المُرخص، وما يتم تجهيزه بداخله من مواد ممنوعة، يتم الإعداد لفرض العقوبات الغرامية حيالها، في حين جرى تسليم الوافد المتزعم لذلك المعمل والتصنيع للشرطة لاتخاذ الإجراءات حياله نظامًا.