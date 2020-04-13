المدينة المنورة تحل ثانياً بعد الرياض في عدد الإصابات بـ"كورونا"

سجلت 113 حالة وارتفع الإجمالي لـ779

سجّلت المدينة المنورة هذا اليوم، المركز الثاني في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" بعد تسجيلها 113 حالة، بعد العاصمة الرياض والتي سجلت 118 حالة، ليصل إجمالي حالات الإصابة في المدينة المنورة إلى 779 حالة.

كما سجلت محافظة ينبع 21 حالة، لتكون الأولى بين محافظات المدينة المنورة، وتأتي محافظة الحناكية في المركز الثاني بحالتي إصابة، فيما سجلت محافظة العلا حالة وحدة، وجميع الحالات بالمحافظات سجلت وأعلنت في وقت سابق.

ووفقاً لوزارة الصحة، فإن عدد المصابين في منطقة المدينة المنورة بلغ 803 حالة منها 774 حالة نشطة، كما أن الحالات الأخرى منها 25 حالة وفاة وأربع حالات شفاء.