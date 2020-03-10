الأهلي: عملية جراحية تُبعد الموسى حتى نهاية الموسم

أجرى لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نوح الموسى عملية الفتاق الرياضي، والالتهاب المزمن في مفصل المثانة وأوتار العضلات الضامة (بوبلجيا)، على يد الجراح الفرنسي جيل ريبول في مدينة دبي الإماراتية، وتكللت بالنجاح -ولله الحمد-.

ومن المقرر أن يدخل اللاعب في برنامج علاجي وتأهيلي بعد أسبوعَيْن من الجراحة، يستمر لمدة (8) أسابيع قبل العودة مجددًا للمشاركة في تدريبات الفريق الأول.