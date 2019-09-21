الاتحاد يسعى للثأر من الهلال.. والأهلي والفتح لمصالحة الجماهير

في ختام جولة "همة حتى القمة"

تختتم مساء اليوم السبت منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم في جولة "همة حتى القمة" بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ89، وذلك بثلاث مواجهات مثيرة، أبرزها "الكلاسيكو" الذي سيجمع الاتحاد وضيفه الهلال.

الاتحاد - الهلال

يحل الهلال ضيفًا مزعجًا على نظيره الاتحاد عند الساعة الـ8:20 مساء على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. الهلال يخوض اللقاء منتشيًا بانتصاره الأخير على ضيفه (آسيويًّا)؛ وبالتالي فإن عناصر الأزرق ستكون أكثر ارتياحًا رغم غياب سلمان الفرج وعبدالله عطيف عن اللقاء، وهذا تحدٍّ يواجهه المدير الفني للفريق "رازفان" في إيجاد البديل. كما أن الحفاظ على الصدارة وتوسيع الفارق بين المنافسين هاجس كبير للهلال.

وفي المقابل يتسلح الاتحاد بعاملَي الأرض والجمهور، ويسعى للثأر من ضيفه، ومصالحة جماهيره، والابتعاد عن المراكز الأخيرة، ولملمة الأوراق من جديد حتى وإن كان ذلك على حساب متصدر الدوري.

الفتح - الأهلي

يأمل الأهلي بمصالحة جماهيره، والعودة لسكة الانتصارات حتى وإن كان ذلك على حساب مستضيفه الفتح، وذلك حينما يلتقي الفريقان عند الساعة الـ6:20 مساء على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء. ويقود الفريق لأول مرة المدير الفني الوطني صالح المحمدي خلفًا للمقال "برانكو" الذي يسعى لتسجيل انتصاره الأول مع الفريق، وخطف النقاط الثلاث التي تدفع بفريقه نحو المربع.

بينما يأمل الفتح بتحقيق أول انتصار له (بدون نقاط)، والهروب من ذيل مؤخرة الترتيب.

الاتفاق - الفيصلي

يشهد ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام مواجهة مثيرة، تجمع الاتفاق وضيفه الفيصلي عند الساعة الـ6:15 مساء. ويشعل فارق النقطة مواجهة الفريقين. ولعل الاتفاق يلعب بمعنويات أفضل من ضيفه نظرًا لدعم عاملَي الأرض والجمهور. وتخطي الفيصلي يعني القفز نحو الصدارة في حال تعثر الهلال أمام الاتحاد.