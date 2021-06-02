"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 6 مساءً

قال: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الـ 6 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: المخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

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02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442 09:38 AM

قال: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 6 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الـ 6 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: المخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

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