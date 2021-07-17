تعرَّف على حالة الطقس في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وجدة

وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد للأجواء خلال الساعات المقبلة

توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات المقبلة، أن تكون حالة الطقس (صحواً) على مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وجدة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرّمة 32 درجة، واتجاه الرياح شمالية غربية تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 40 - 15 كم/ساعة؛ قد تصل أكثر من ذلك، فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنوّرة إلى 32، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 31.