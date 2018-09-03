إمارة الشرقية تتابع التحقيق في حريق مبنى النيابة

وكيل الشؤون الأمنية تعرّف على الأسباب المحتملة

قام وكيل إمارة المنطقة الشرقية للشؤون الأمنية خالد بن علي المنيف، بزيارة لموقع حادث الحريق الذي وقع بمبنى النيابة العامة بالدمام، ومقابلة رئيس فرع النيابة العامة ومديري الأجهزة الأمنية.

وبعد أن اطمأنّ على عدم وجود خسائر بشرية، استمع "المنيف" لشرح عن الأسباب المحتملة لاندلاع الحريق.

وشدد على ضرورة سرعة إنجاز مهام اللجنة المشكّلة بهذا الخصوص، بأمر أصدره أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وشكر الجميع على سرعة السيطرة على الحريق خلال وقت قياسي.