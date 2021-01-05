"الصحة": تسجيل 104 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 146 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021، تسجيل 104حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 363259 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 146 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 354735 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 9حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى‏ 6265حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ (2239) والحالات الحرجة ( 364) حالة.