بريدة.. الغذاء والدواء تضبط منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية من كورونا

قالت: تمت إحالتها للجهات المعنيّة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقّها

قالت هيئة الغذاء والدواء اليوم إنها ضبطت بالتعاون مع أمانة القصيم في بريدة، منشآت مخالفة للاشتراطات اللازمة لتخزين المنتجات الغذائية، إضافةً لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأضافت: أُحيلت المنشآت المخالفة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها.

هيئة الغذاء والدواء أمانة القصيم فيروس كورونا الجديد

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26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 06:22 PM

قالت: تمت إحالتها للجهات المعنيّة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقّها

بريدة.. الغذاء والدواء تضبط منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية من كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

بريدة

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قالت هيئة الغذاء والدواء اليوم إنها ضبطت بالتعاون مع أمانة القصيم في بريدة، منشآت مخالفة للاشتراطات اللازمة لتخزين المنتجات الغذائية، إضافةً لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأضافت: أُحيلت المنشآت المخالفة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها.

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هيئة الغذاء والدواء أمانة القصيم فيروس كورونا الجديد

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