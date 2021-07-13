"مرور الرياض" يعلن عن إغلاق جسر الخليج المتجه غرباً لأعمال الصيانة

أهاب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة والموزعة على خمس مناطق

أعلن ‏مرور منطقة الرياض أنه وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل، سيتم إغلاق جسر الخليج المتجه غرباً؛ لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية، وذلك خلال الفترة من 5-12 ذي الحجة.

وأهاب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة والموزعة على خمس مناطق.

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13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442 03:45 PM

أهاب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة والموزعة على خمس مناطق

"مرور الرياض" يعلن عن إغلاق جسر الخليج المتجه غرباً لأعمال الصيانة

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلن ‏مرور منطقة الرياض أنه وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل، سيتم إغلاق جسر الخليج المتجه غرباً؛ لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية، وذلك خلال الفترة من 5-12 ذي الحجة.

وأهاب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة والموزعة على خمس مناطق.

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