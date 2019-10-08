"الجبير" يستقبل وفد مجلس سياسة الشرق الأوسط ويستعرض مستجدات القضايا

ناقش الأوضاع الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة حيالها

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، وفد مجلس سياسة الشرق الأوسط MEPC.
ويتكون الوفد من رئيس مجلس إدارة مجلس سياسة الشرق الأوسط السفير ريتشارد شميير، والمدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بمجلس سياسة الشرق الأوسط الدكتور توماس ماتير، ونائب رئيس مجلس الإدارة بمجلس سياسة الشرق الأوسط السفيرة جينا أبركرومبي وينستانلي.
وجرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة حيالها.

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08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441 06:06 PM

ناقش الأوضاع الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة حيالها

"الجبير" يستقبل وفد مجلس سياسة الشرق الأوسط ويستعرض مستجدات القضايا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، وفد مجلس سياسة الشرق الأوسط MEPC.
ويتكون الوفد من رئيس مجلس إدارة مجلس سياسة الشرق الأوسط السفير ريتشارد شميير، والمدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بمجلس سياسة الشرق الأوسط الدكتور توماس ماتير، ونائب رئيس مجلس الإدارة بمجلس سياسة الشرق الأوسط السفيرة جينا أبركرومبي وينستانلي.
وجرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة حيالها.

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