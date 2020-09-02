بتوجيه من أمير الشرقية ونائبه.. مباشرة حالة الطفلة "كيان" في تخصصي الدمام

تعاني من ضمور العضلات الشوكي لأكثر من 8 أشهر

وجّه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبمتابعة شخصية من نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، مباشرة حالة الطفلة "كيان" في تخصصي الدمام.

ويباشر التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية حالة الطفلة كيان علي اعطيريز؛ لمعاينتها من المختصين بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ولإجراء الفحوص اللازمة، وتقديم الخدمة العلاجية وفق ما يتطلبه وضعها الصحي.

يذكر أن الطفلة "كيان" شُخصت بمرض "ضمور العضلات الشوكي" لمدة تجاوزت ثمانية أشهر، وتنقلت بين المستشفيات بجهاز تنفسي لتلقي العلاج، حتى وصلت إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وهي على الجهاز التنفسي ليباشر ويتابع المستشفى التخصصي حالة الطفلة.