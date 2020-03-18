متحدث "الصحة": عدد المصابين بـ #كورونا 171.. متفائلون بتجاوز هذه المرحلة قريباً

أشاد بـ"كبار العلماء" و"التجارة".. وقال: جميعهم حالتهم مطمئنة باستثناء حالة واحدة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي اليومي حول #كورونا: إن عدد الحالات المؤكدة المصابة بـ#كورونا 171 حالة.

وأضاف: المصابون بـ #فيروس_كورونا في #المملكة حالتهم مطمئنة باستثناء حالة واحدة، وهناك 38 حالة مصابة هي لمخالطين لمصابين سابقين.

وتابع: هناك 104 حالات بينهم لمواطنين سعوديين.

وأضاف: يجب ألا نتبع الشائعات أياً كان مصدرها حول #كورونا، ونكرر الدعوة للبعد عن التجمعات والالتزام بالتعليمات، ومتفائلون بأننا سنتجاوز هذه المرحلة قريباً، وكل الأجهزة الصحية تعمل على مدار الساعة لمنع انتشار #كورونا.

وقال: نشيد بدور وزارة التجارة في توفير كل احتياجات المستهلكين، ونشيد بدور هيئة كبار العلماء في منع تفشي #كورونا بالمجتمع، كما رصدنا تفاعلاً إيجابياً من المجتمع حول الالتزام بالبقاء بالمنازل.