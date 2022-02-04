الأهلي المصري يسعى لقهر الظروف والتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

يستعد الأهلي المصري لمواجهة مونتيري المكسيكي، غدًا السبت، على استاد آل نهيان في أبوظبي في ربع نهائي مونديال الأندية لكرة القدم، وسط ظروف صعبة تعصف ببطل أفريقيا.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه، ممثلًا عن قارة أفريقيا بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه.

يأمل الأهلي المصري بطل أفريقيا بتجاوز ظروفه الصعبة وفك عقدته مع مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف؛ حيث التقى الفريقان في مناسبتين بالبطولة وكانت الغلبة لمونتيري؛ إذ فاز 2-صفر في مباراة تحديد المركز الثالث عام 2012 في اليابان، و5-1 في لقاء المركز الخامس عام 2013 في المغرب.

ويواجه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، العديد من المعوقات التي تؤثر بالسلب على حظوظ الفريق المصري في تحقيق نتيجة إيجابية في البطولة، لاسيما أن الفريق حقق الميدالية البرونزية في النسخة الماضية.

يفتقد موسيماني خدمات النجوم الدوليين محمد الشناوي وأكرم توفيق ومحمد شريف وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية، بسبب مشاركتهم مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2021.

كما يغيب عن الأهلي للإصابة كلٌ من: محترفه الجنوب أفريقي الدولي بيرسي تاو، وقلب الدفاع المغربي الدولي بدر بانون، بجانب عمار حمدي، وحسام حسن، ومحمد محمود.

في المقابل يشارك مونتيري للمرة الخامسة، وسبق أن احتل المركز الثالث مرتين أيضًا في نسختي 2012 و2019.

ويلعب الفائز من المباراة مع بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية يوم الثلاثاء.