"باهبري" يقدم برنامجاً توعوياً للاعبي الاتحاد عن فايروس كورونا

الحربي والغامدي خارج الحسابات

قدم الدكتور نزار باهبري برنامجاً توعوياً للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عن فايروس كورونا المستجد، عبر دائرة الفيديو، تحدث خلاله عن الفايروس وأسباب انتشاره والوقاية منه وعدد من المفاهيم الخاطئة التي أحيط بها بين أفراد المجتمع، كما ضرب عدداً من الأمثلة للاستفادة منها في التعامل مع الفايروس، وأجاب على أسئلة اللاعبين حول كوفيد 19.

يأتي ذلك في إطار تحضيرات الفريق والتي وضعها الجهاز الإداري ضمن روزنامة من البرامج التوعوية والتثقيفية.

من جهة أخرى واصل الفريق الكروي الأول تحضيراته استعداداً للموسم الرياضي المقبل، وسط متابعة إدارية، وتنوع المران المسائي بين التمارين اللياقية والفنية.

فيما اشتمل التدريب الصباحي على الجوانب اللياقية والبدنية، وقد بدأ اللاعب حمدان الشمراني برنامجه التأهيلي تمهيداً لانضمامه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وفي سياق متصل قررت إدارة الاتحاد الاستغناء عن خدمات ثنائي الفريق منصور الحربي وعبد الرحمن الغامدي.