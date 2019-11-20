جدة.. "الخدمة المدنية" تعقد رابع لقاءاتها للتعريف بالمنصة الوطنية لإدارة الموارد البشرية

بحضور تجاوز ٥٣٠ موظفًا وتفاعل مميز من الجهات الحكومية

حطّت الجولة التعريفية بالمنصة الوطنية لإدارة الموارد البشرية الحكومية ومنصة ذكاء الأعمال، والتي تقوم بها وزارة الخدمة المدنية؛ رحالها في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، وذلك كمحطة رابعة من الجولات التي تشهدها مناطق المملكة للتعريف بالمنصة الوطنية لإدارة الموارد البشرية الحكومية، وأهدافها وخدماتها؛ استعدادًا لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التعريف بمنصة ذكاء الأعمال وخدماتها ودورها في دعم اتخاذ القرار.



وفي لقاء شهده أكثر من 530 موظف ومسؤول موارد بشرية في القطاعات الحكومية، أكد وكيل وزارة الخدمة المدنية للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين، عزم الوزارة وسعيها بكافة كوادرها ووحداتها الإدارية بقيادة الوزير سليمان بن عبدالله الحمدان، على تطوير توجهاتها الاستراتيجية، لتواكب طموحات رؤية المملكة ٢٠٣٠م.



وكشف "باخشوين" عن عمل الوزارة بالتعاون والتكامل مع الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني، وصولًا إلى تعزيز فاعلية الحكومة، عبر تطوير الحكومة الإلكترونية، وتحسين أداء الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وعدّ وكيل وزارة الخدمة المدنية التحول الرقمي ركيزةً أساسية في استراتيجية الوزارة لتنفيذ مبادراتها، ولتمكين ودعم الجهات الحكومية، من خلال أتمتة خدماتها والتحول نحو التعاملات الإلكترونية؛ حيث بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بها أكثر من 450 جهة، وستة آلاف مختص من تلك الجهات، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 25 خدمة إلكترونية للمستفيدين، والذي بلغ عددهم 3.2 مليون مستفيد، وقدر متوسط عدد عمليات الموارد البشرية بأكثر من 166 ألف عملية سنويًّا.



وتخلل اللقاء ورشة عمل تعريفية بالمنصة الوطنية لإدارة الموارد البشرية الحكومية، والتي تهدف إلى أتمتة عمليات الموارد البشرية لضمان سلامة التطبيق، وتحقيق الشفافية، ورفع جودة البيانات، بالإضافة إلى منصة ذكاء الأعمال ودورها في تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتطوير الخدمات المقدمة للجهات الحكومية.



وتلتها جلسة نقاشية تمّ من خلالها الإجابة عن استفسارات المشاركين والاستماع لملاحظاتهم ومرئياتهم.



وتتمحور الجولات التعريفية حول التحول الرقمي كركيزة أساسية في إستراتيجية وزارة الخدمة المدنية، التي يقف خلفها شباب وشابات من أبناء الوطن، لتنفيذ مبادراتها ولتمكين ودعم الجهات الحكومية.



وتم تسليط الضوء على مشروعين رئيسين؛ أولهما: المنصة الوطنية لإدارة وتطوير الموارد البشرية الحكومية "مسار"، والتي تقدم حزمة متكاملة من الخدمات التشغيلية والتطويرية للموظف والوظيفة بالتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وأطرها التنظيمية، ولتحقيق مبدأ الشفافية ورفع جودة البيانات؛ وثانيهما منصة ذكاء الأعمال التي باتت البيانات ركيزة أساسية في التحول الرقمي ومن الأصول الحساسة التي نعتمد عليها في بناء القرار وتجويد الخدمات المقدمة للموظفين في الجهات الحكومية.



وكانت وزارة الخدمة المدنية أعلنت في وقت سابق، عن قرب إطلاقها رسميًّا للمنصة الوطنية للموارد البشرية الحكومية، ومنصة ذكاء الأعمال، التي تهدف من خلالها إلى توحيد تجربة المستخدم ورفع الجودة ومستوى الشفافية وحوكمة الإجراءات، وتمكين الجهات الحكومية من إدارة عمليات الموارد البشرية بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، وتغطّي جميع العمليات ذات العلاقة بالمسار الوظيفي، بدايةً من شغل الوظيفة، وتأهيل المتميزين، مرورًا بالترقيات والنقل وإدارة الأداء والتعاقب الوظيفي والتطوير والتعلم، وانتهاءً بإجراءات نهاية الخدمة، وغيرها من الإجراءات ذات العلاقة بالوظيفة والموظف الحكومي.



وحصلت الوزارة مؤخرًا على شهادة اعتماد الأيزو لجاهزية بنيتها التقنية لضمان استمرار الأعمال وفق جميع الظروف، كما تم تصنيفها ضمن أفضل 15 جهة حكومية في مؤشر نضج الخدمات الرقمية للربع الثاني من العام الحالي 2019م، وتكريمها بجائزة إبداع الموارد البشرية في القطاع العام في مدينة أبو ظبي الإماراتية؛ وهو ما يعتبر عوامل مساعدة على حرصها على جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للحصول على كسب ثقة الجهات الحكومية الأخرى.