2100 أسرة تستفيد يومياً من خيارات "سكني"

البرنامج سجل رقماً قياسياً في الأعداد الشهرية

نجح برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، خلال شهر أكتوبر الماضي في تحقيق رقم قياسي، إذ تجاوز مجموع المستفيدين من البرنامج 42 ألف أسرة استفادت من الخيارات التمويلية والسكنية التي يتيحها البرنامج للمواطنين.

وقياساً على رقم المستفيدين في أكتوبر، فإن الوزارة نجحت في خدمة أكثر من 2100 أسرة خلال كل يوم عمل في شهر أكتوبر الماضي، ما يعادل 267 أسرة مستفيدة خلال كل ساعة عمل، وهي أرقام قياسية على صعيد المستفيدين وتظهر سرعة الخدمة المقدمة في ظل التسهيلات والخدمات المتنوعة التي يوفرها البرنامج للمستفيدين بمختلف شرائحهم.

ويوفر برنامج "سكني" العديد من الخيارات التي تلائم مختلف الرغبات والقدرات، وذلك في إطار تسهيل تملّك المواطنين للمسكن الأول ورفع نسبته؛ تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وذلك ضمن إجراءات سهلة وميسرة تمتاز بسرعتها ومرونتها.

ويوفّر البرنامج في منصته الإلكترونية خيار الأراضي المجانية وإمكانية اختيار القطعة وتوقيع العقد إلكترونياً دون الحاجة لزيارة الوزارة أو أحد فروعها، وخيار القرض العقاري المدعوم؛ للاستفادة من شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي، والوحدات تحت الإنشاء.

ويمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي يقدمها موقع "سكني" الذي يعمل على تسهيل الإجراءات وإتاحة مزايا جديدة للمستفيدين الراغبين في التملك؛ إذ إن الحجز الإلكتروني للمشاريع يتيح العديد من المميزات بخطوات سريعة وسهلة، حيث يمكن للمستفيد استعراض المشاريع السكنية ومعرفة تفاصيلها ومواقعها وأنواع مواد البناء والتشطيبات المستخدمة.

وفي حال رغبة المستفيد في استكمال الحجز إلكترونياً؛ يمكنه حجز الوحدة السكنية التي يرغب فيها، ومعرفة نسبة الدعم السكني والتمويل المستحق وطباعة عرض السعر المبدئي عبر الموقع الإلكتروني دون الحاجة للتوجه إلى موقع المشروع أو مقر المبيعات.

ووفقاً لبيان "سكني" الماضي؛ فإن أعداد المستفيدين من الحلول السكنية التي يتيحها البرنامج، منذ بداية العام وحتى شهر أكتوبر الماضي، بلغ 208.041 أسرة، منها 70.393 أسرة سكنت في منازلها، في الوقت الذي شهد فيه شهر أكتوبر وحده استفادت 42.769 أسرة، تمكنت نحو 10.189 أسرة من الحصول على وحداتها السكنية.

ويمكن استعراض جميع المشاريع السكنية التي يشرف عليها "سكني" من خلال زيارة موقع البرنامج واختيار أيقونة "نظام الحجز الإلكتروني" أو الدخول عبر الرابط المباشر.