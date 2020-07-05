مصادر: شركة "الوسائل السعودية" تنوي تحويل ملعب جامعة الملك سعود لأول ملعب رقمي بالمنطقة

الشركة تنتظر الفوز بمناقصة الاستثمار لمدة 7 سنوات بعد عرضها الأعلى بقيمة 165 مليون ريال

كشفت مصادر مطلعة لـ"سبق"، أن شركة "الوسائل" السعودية للدعاية والإعلان، التي تفوقت في عرضها للاستثمار في ملعب جامعة الملك سعود، لمدة 7 أعوام مقبلة، أمام منافستها شركة نادي الهلال، تسعى لتحويل الاستاد الرياضي لأول ملعب رقمي في المنطقة.

ويترقب مسؤولو "الوسائل" و"الهلال" إعلان الفائز رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشف المصدر لـ"سبق" أن "الوسائل" خاطبت خلال الأسبوعين الماضيين نحو 14 شركة من أفضل الشركات في العالم التي تتميز في إدارة الملاعب وتشغيلها.

وحسب المصادر ذاتها، فإن "الوسائل" تلقت موافقات رسمية من أكثر من شركة تشغل وتدير ملاعب فالنسيا الإسباني وويست هام الإنجليزي، كما تلقت موافقة منسوبي ملعب سنتياجو برنابيو مقر نادي ريال مدريد، لإدارة وتشغيل ونقل التجربة للاستاد الرياضي لجامعة الملك سعود.

وتسعى "الوسائل" إلى الانتهاء من المشغل للملعب قبل بدء الموسم السعودي المقبل، والمقرر أن يبدأ ابتداءً من 16 أكتوبر المقبل.