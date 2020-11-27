"الحقيل" إلى رتبة مقدم بالقطاع الشرقي

صدر الأمر الملكي بترقية الرائد فيصل بن إبراهيم الحقيل أحد منسوبي الحرس الوطني بالقطاع الشرقي، إلى رتبته الجديدة "مقدم".

وأعرب "الحقيل" عن شكره وامتنانه لولاة الأمر، مُبديًا اعتزازه بهذه الثقة، واعتبر أن هذه الترقية حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442 05:22 PM

"الحقيل" إلى رتبة مقدم بالقطاع الشرقي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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صدر الأمر الملكي بترقية الرائد فيصل بن إبراهيم الحقيل أحد منسوبي الحرس الوطني بالقطاع الشرقي، إلى رتبته الجديدة "مقدم".

وأعرب "الحقيل" عن شكره وامتنانه لولاة الأمر، مُبديًا اعتزازه بهذه الثقة، واعتبر أن هذه الترقية حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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