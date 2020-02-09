"قاتل" مُبهم.. تبحث عنه "البيئة" بعد فتكه بالكثير من الكائنات

تغريدة غامضة كتبها حساب الوزارة وأثارت تكهنات رواد "تويتر"

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة إنها تبحث عن قاتل "متسلسل" تسببت جرائمه في قتل كثير من الكائنات، ولم تُفصح الوزارة عن هذا القاتل؛ هل هو قاتل بشري أو غير ذلك؟ وسط تكهنات واحتمالات كتبها مغردون رداً على هذه التدوينة.

وقالت الوزارة عبر حسابها" في "تويتر": "‏عاجل: "البحث عن قاتل متسلسل تسببت جرائمه في قتل الكثير من الكائنات الحية".

وزارة البيئة والمياه والزراعة الكائنات الحية

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09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441 09:56 PM

تغريدة غامضة كتبها حساب الوزارة وأثارت تكهنات رواد "تويتر"

"قاتل" مُبهم.. تبحث عنه "البيئة" بعد فتكه بالكثير من الكائنات

بدر العتيبي

الرياض

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قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة إنها تبحث عن قاتل "متسلسل" تسببت جرائمه في قتل كثير من الكائنات، ولم تُفصح الوزارة عن هذا القاتل؛ هل هو قاتل بشري أو غير ذلك؟ وسط تكهنات واحتمالات كتبها مغردون رداً على هذه التدوينة.

وقالت الوزارة عبر حسابها" في "تويتر": "‏عاجل: "البحث عن قاتل متسلسل تسببت جرائمه في قتل الكثير من الكائنات الحية".

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وزارة البيئة والمياه والزراعة الكائنات الحية

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