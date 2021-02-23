





0

خلال اجتماعه الأول في دورته الحادية عشرة

"الشغدلي" رئيسًا لغرفة ينبع و"الحمدي" و"المرواني" نائبيْن له و"قرنبيش" ممثلًا

74

عقد أمس مجلسُ إدارة غرفة ينبع الجديد، اجتماعه الأول في دورته الحادية عشرة بمقر الغرفة، وجرى خلال الاجتماع انتخاب أحمد سالم الشغدلي رئيسًا لمجلس الإدارة، وكل من مالك صالح الحمدي وسلطان سلمان المرواني نائبين للرئيس، والمهندسة ريم أحمد قرنبيش ممثلًا للغرفة في مجلس الغرفة السعودية.