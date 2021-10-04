"الصحة" تبدأ تنفيذ حملتها التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

يعد أكثر أنواع السرطان شيوعاً لدى النساء بالمملكة

‬بدأت وزارة الصحة تنفيذ حملة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، الذي يُعد "أكثر أنواع السرطان شيوعاً لدى النساء بالمملكة"، حيث تتزامن الحملة مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي (الشهر الوردي) الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام.

وأشارت إلى أن الحملة تهدف إلى تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر؛ لما له من أهمية فهو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من 95% -بإذن الله- مؤكدةً أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي؛ حيث إنه يسهم في خفض معدل الوفيات، وقد عملت الصحة جاهدة لتصحيح هذا المفهوم الخاطئ، حيث إن الكشف المبكر بجهاز الماموغرام يكتشف الأورام في مراحلها الأولى قبل ظهور الأعراض والإحساس بها، لافتاً النظر إلى أن العيادات وأجهزة الفحص آمنة -بإذن الله- حيث يتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأضافت أن سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعاً ويعد السرطان الأول عند النساء عالمياً، مبيناً أن أكثر من 55% من حالات السرطان في المملكة تكتشف في مراحل متأخرة، حيث يعود السبب الرئيس لتأجيل الكشف المبكر إلى اعتقاد السيدات بأن عدم ظهور الأعراض يعني عدم وجود المرض.

وأوضحت "الصحة" من خلال تصاميم إنفوجرافيك توعوية نشرتها عبر حسابها على تويتر ومنصتها التوعوية #عش_بصحة احتمالية التقليل من الإصابة بسرطان الثدي -بإذن الله- من خلال اتباع عدد من النصائح ومنها الكشف بالماموغرام كل سنة إلى سنتين بعمر الـ40 سنة فما فوق والكشف المبكر من 30 عاما في حال وجود تاريخ عائلي بهذا المرض وممارسة النشاط البدني بما لا يقل عن 30 دقيقة يومياً وتناول الغذاء الصحي الغني بالخضار والفواكه والحفاظ على وزن طبيعي.