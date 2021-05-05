الهند.. كورونا تضرب 8 أسود بإحدى حدائق الحيوان

في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعاً هائلاً في أعداد الإصابات

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الثلاثاء، إصابة ثمانية أسود آسيوية بفيروس كورونا في إحدى حدائق الحيوانات، لافتة إلى أنه لا توجد دلائل على أن الحيوانات يمكنها أن تنقل العدوى إلى البشر.

وكانت سلطات الحديقة في مدينة حيدر أباد الجنوبية قد تبادلت عيّنات مع معمل أبحاث حكومي في 24 من مارس بعد أن ظهرت أعراض ضيق في التنفس على تلك الأسود؛ ما أدّى إلى إغلاق الحديقة في الوقت الحالي.

وتأتي نتائج الفحوص هذه، وفق رويترز، في وقت تشهد فيه الهند ارتفاعاً هائلاً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين البشر.

وقالت وزارة البيئة والغابات والتغير المناخي الهندية، "استناداً إلى تجربتنا مع حيوانات ثبتت العام الماضي إصابتها بمرض (سارس-كوف2) في حدائق حيوان بأماكن أخرى من العالم، لا توجد دلائل حقيقية تشير إلى أن الحيوانات يمكنها نقل المرض إلى البشر أكثر من ذلك".

وسجّلت الهند أكثر من 300 ألف إصابة بمرض كوفيد-19 يوميا لثلاثة عشر يوماً متواصلة، وبلغ إجمالي الإصابات بالمرض فيها أكثر من 20 مليوناً، وهو ثاني أعلى معدل إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.