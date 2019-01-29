أمير مكة بالنيابة يشرّف حفل العشاء الذي أقامه "السديس"

حضره أئمة المسجد الحرام ومسؤولون بالقطاعين المدني والعسكري

شرّف أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، حفل العشاء الذي أقامه إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور عبدالرحمن السديس في منزله بالعاصمة المقدسة مساء اليوم.

وحضر المناسبة عدد من أئمة ومؤذني المسجد الحرام وأصحاب الفضيلة العلماء، وعدد من المسؤولين في القطاعين المدني والعسكري.

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29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440 10:50 PM

حضره أئمة المسجد الحرام ومسؤولون بالقطاعين المدني والعسكري

أمير مكة بالنيابة يشرّف حفل العشاء الذي أقامه "السديس"

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

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شرّف أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، حفل العشاء الذي أقامه إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور عبدالرحمن السديس في منزله بالعاصمة المقدسة مساء اليوم.

وحضر المناسبة عدد من أئمة ومؤذني المسجد الحرام وأصحاب الفضيلة العلماء، وعدد من المسؤولين في القطاعين المدني والعسكري.

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