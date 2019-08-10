من اللحيدان لـ"آل الشيخ".. تعرّف على خطباء #يوم_عرفة على مدى 40 عامًا

وفق إنفوجرافيك نشرته اليوم #دارة_الملك_عبدالعزيز قُبَيل خطبة 1441هـ

نشرت #دارة_الملك_عبدالعزيز، اليوم، إنفوجرافيك يرصد خطباء مسجد نمرة #يوم_عرفة منذ عام 1979م.

وقالت الدارة: كان الشيخ صالح بن محمد اللحيدان هو الخطيب عام 1399هـ الموافق 1979م، وخطبها الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ في الفترة ما بين 1402 إلى 1436هـ؛ أي من 1982م وحتى 2015.

وفي عام 2016 الموافق 1437 خطب خطبة عرفة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ثم الشيخ سعد بن ناصر الشثري في 2017، والشيخ حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ في 2018.

وكانت رئاسة شؤون الحرمين قد أعلنت صدور توجيه كريم بتكليف الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث الشريف بإلقاء خطبة يوم عرفة لهذا العام.

والشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، تعلم بالمدارس النظامية الابتدائية، ثم الإعدادية، ثم الثانوية، والتحق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بكلية الشريعة، وبعدها التحق بالمعهد العالي للقضاء، وتخرج فيه بدرجة الماجستير.

كما عمل "آل الشيخ" محاضرًا في كلية الشريعة ما يقارب 10 أعوام، ثم عُيّن على وظيفة عضو إفتاء برئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، ثم عين عضوًا بمجلس هيئة كبار العلماء بتاريخ 3/ 3/ 1426هـ، فعضوًا في اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء.

ويرأس الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ مجلس الأوقاف الفرعي بمنطقة الرياض، كما تولى الخطابة بجامع سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (رحمه الله) بالديرة، منذ عام 1412هـ، ومثل رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء في لجان عدة مع جهات حكومية، وله أيضًا مشاركات في لجان أخرى.

وتم تعيينه رئيسًا لمجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث عام 2017.