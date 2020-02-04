التلفزيون الرسمي: 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا في هوبي بالصين.. اليوم

العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم وصل إلى 13522 حالة

قال التلفزيون الرسمي بالصين، يوم الثلاثاء إنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في إقليم هوبي بوسط البلاد؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 414 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير.

وتم رصد 2345 إصابة جديدة بالفيروس في هوبي، بؤرة تفشي المرض؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم إلى 13522 حالة.

فيروس كورونا الجديد الصين

3

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441 08:23 AM

العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم وصل إلى 13522 حالة

التلفزيون الرسمي: 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا في هوبي بالصين.. اليوم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 2,159

قال التلفزيون الرسمي بالصين، يوم الثلاثاء إنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في إقليم هوبي بوسط البلاد؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 414 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير.

وتم رصد 2345 إصابة جديدة بالفيروس في هوبي، بؤرة تفشي المرض؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم إلى 13522 حالة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد الصين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020