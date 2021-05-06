200 وظيفة لخريجين الكلية التقنية بالدمام.. هنا تفاصيلها

لـ16 تخصصاً لمرحلة الدبلوم و7 للبكالوريوس

وقّعت الكلية التقنية بالدمام، أمس، مذكرة تعاون مع إحدى الشركات الصناعية الوطنية لتوظيف 200 شاب من خريجي الكلية، من 16 تخصصاً تقنياً لمرحلة الدبلوم، و7 تخصصات لمرحلة البكالوريوس؛ وذلك لتوظيفهم بمشاريع الشركة المتنوعة.

وأوضح عميد الكلية المهندس أحمد الغامدي أن المذكرة تأتي انطلاقاً من تفعيل سبل التعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف توفير أفضل الفرص الوظيفية للخريجين، مشيراً إلى أن المذكرة نصّت على عقد لقاءات للتوظيف مستقبلاً.