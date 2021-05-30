بالفيديو.. "الصحة": من يروّج للإشاعات عن لقاحات كورونا يسبّب خطراً على الآخرين

قد يتسبب بعدم الوصول للمناعة المجتمعية

حذّر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، من ترويج الشائعات عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال " العبدالعالي": من يروّج للإشاعات عن لقاحات كورونا يسبب خطراً على الآخرين من حوله، وقد يتسبب بعدم الوصول للمناعة المجتمعية.

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30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442 04:56 PM

قد يتسبب بعدم الوصول للمناعة المجتمعية

بالفيديو.. "الصحة": من يروّج للإشاعات عن لقاحات كورونا يسبّب خطراً على الآخرين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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حذّر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، من ترويج الشائعات عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال " العبدالعالي": من يروّج للإشاعات عن لقاحات كورونا يسبب خطراً على الآخرين من حوله، وقد يتسبب بعدم الوصول للمناعة المجتمعية.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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