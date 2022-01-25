تعاملات الثلاثاء.. برنت يرتفع عند 86.82 دولار للبرميل

صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس 0.48 %

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء بعدما سجلت أكبر تراجع يومي في 2022، أمس الإثنين، إذ لا يزال المستثمرون يتوقعون مستويات طلب قوية على الخام، في ظل استمرار تعافي الاقتصاد العالمي.

ويتزامن مع تقلب الأسعار ترقب انطلاق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق، اليوم، إذ تشير التوقعات إلى أنه سوف يمهّد لبدء رفع الفائدة في الفترة المقبلة.

كما يتابع المستثمرون آخر المستجدات المتعلقة بالصراع الروسي الأوكراني، وسط توقعات بأن يتسبّب في تداعيات واسعة النطاق على أسواق النفط والغاز.

وتأتي تقلبات أسعار النفط بعدما قفزت لأعلى مستوى في أكثر من سبع سنوات في الأسبوع الماضي، مع تعافي الاستهلاك العالمي من تداعيات جائحة "كورونا"، وهو ما يتسبّب في تآكل المخزونات الأمريكية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 0.64%، إلى 86.82 دولار للبرميل، في الساعة 08:55 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس 0.48 %، مسجلة 83.71 دولار للبرميل.