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قالت لـ"سبق": السعودية قدّمت ما لم تقدمه دولة لمواطنيها وقاية من الفيروس

أخصائية: علينا أن نلغي هذه العادات ولا نعود لها بعد انحصار "كورونا"

قالت الأخصائية الاجتماعية هديل البقمي: إنه رغم المخاوف من كورنا الجديد إلا أن لكل شيء في الحياة جانبًا إيحابيًّا؛ فمع بدء التحذيرات من كورونا الجديد، واتباع التعليمات للوقاية من المرض؛ بدأ المجتمع اتباع أسلوب صحي جديد كان يجب علينا أن نتبعه قبل انتشار المرض.



وأضافت: "للأسف هناك عادات وتقاليد كُنّا نتبعها كانت سببًا لانتقال العدوى لأي مرض، سواء كان أنفلونزا أو أي مرض مُعْدٍ آخر، نتيجة لعادات وتقاليد؛ منها على سبيل المثال لا الحصر: تقطيع اللحم باليد للضيف، وتقديم فناجين القهوة الزجاجية للضيوف وغسلها بطريقة غير سليمة، تقبيل الأشخاص وحضنهم حتى لو كان هناك مرض بسيط حرجًا، إضافة إلى تقديم الشيشة في المقاهي وانتقالها من شخص لآخر حتى لو غيّر المبسم".



وتضيف: "يجب أن نلغي كل هذه العادات ونبقى على الإجراءت الجديدة، التي تم فرضها للوقاية من كورونا، حتى بعد انتهاء هذا المرض. على المطاعم والمقاهي أن تتعهد بتقديم (الكاسات) والصحون الورقية بدلًا من العادية؛ تجنُّبًا لأي عدوى أو مرض في المستقبل، واستعمال أدوات الطعام ذات الاستخدام لمرة واحدة، ارتداء الكمامة والقفازات بشكل دائم وتغييرها بشكل دوري".



وتابعت: "على المجتمع أن يلغي عاداتٍ؛ كاحترام الضيف بتقطيع اللحم له بيده ويجب تركه بحريته يأكل ما يشاء دون أي إحراج، ومن الضروري استخدام الفناجين الورقية في المناسبات، وإجبار مقاهي الشيشة على استخدام الخراطيم ذات الاستخدام الواحد، ومنع الاختلاط والسلام في حال شعر أحدهم أنه مريض؛ تجنُّبًا لعدوى الآخرين".



واختتمت: "ما قدمته السعودية من تعليمات وإجراءات لحماية المواطنين والمقيمين من العدوى، لا تقدمه أي بلد في العالم؛ فلقد أثبتت أن مصلحة وصحة من يعيش على أرضها أهم من أي أمور اقتصادية، وأثبتت أنها قادرة على إدارة أي طارئ صحي أو اقتصادي، ونأمل من المواطنين والمقيمين أن يكونوا على قدر المسؤولية واتباع التعاليم وعدم التهاون بها؛ سلامة لأنفسهم وللآخرين، وإبقاء هذه الإجراءات حتى بعد الانتهاء بخير من هذا المرض، ولا نعود على ما كنّا عليه، وأسأل الله العافية للجميع".