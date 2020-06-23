"الحقني بموت عطش".. آخر رسالة "الزهراني" قبل اختفائه ومناشدات بتكثيف البحث

مفقود منذ 4 أيام في محافظة قلوة بمنطقة الباحة

ناشدت أسرة عشريني مفقود منذ 4 أيام في محافظة قلوة بمنطقة الباحة الفرق التطوعية والجهات الرسمية وطيران الأمن المشاركة في البحث عنه بعد العثور على سيارته في طريق ترابي وفقد الاتصال به منذ عصر السبت.



وقال لـ"سبق" شداد عبدالله الزهراني: كان آخر اتصال مع ابني "عبدالله" عصر السبت، حيث أبلغ شقيقه مستغيثاً "الحقني بموت عطش"، وعند سؤاله عن موقعه ذكر أنه أمام الجبل أو على الجبل، فالصوت لم يكن واضحًا لرداءة شبكة الجوال قبل أن يُقفل هاتفه الجوال .



وأضاف: تم إبلاغ مركز الشرطة الذين عثروا على المركبة في نفس الليلة عالقة في طريق ترابي بـ"كروان"، ووُجد المفتاح في داخلها دون أي دلالات أخرى، ومنذ حينها ونحن نبحث دون أن نجد أثراً، وقد شارك فريق ساعد والجهات الأمنية في البحث ولكن دون جدوى.



وتابع: "ابني في الثانية والعشرين من عمره، ويعمل في قطاع حرس الحدود بمحافظة الليث، نناشد استدعاء طيران الأمن للبحث وتكثيف الفرق الأرضية للوصول إلى ابني، وفِي حال العثور عليه إبلاغ عمليات الشرطة أو الاتصال على رقم 0507196427.