بعد تهريبها دبابات إلى العراق.. إيران تحضر لمعركة عسكرية مع القوات الأمريكية

تخوضها المليشيات بالنيابة بالتنسيق مع الحرس الثوري

نقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن مصدر عراقي مطلع، اليوم السبت، أن الإيرانيين يحضرون لمعركة عسكرية في العراق مع القوات الأمريكية، يكون وقودها العراقيين، في ظل استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وتنامي الرفض الشعبي للمليشيات الموالية لطهران.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه: "إن هذا يعني استعدادات لحرب بالنيابة تخوضها المليشيات العراقية بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني".

وأضاف: "إن الخبراء الإيرانيين أبلغوا قادة المليشيات أن الوضع في العراق سيكون مشابهاً لما حصل في سوريا من حيث الصراع، وستمتد المعارك من بغداد إلى البصرة".

وذكر المصدر أن دخول دبابات ومدرعات عسكرية حديثة تحت جنح الظلام من إيران مؤخراً يعني أن هذه الآليات قتالية ونظامية تتبع للحرس الثوري، وسيتم استخدامها في العراق بعهدة مجموعات من الحرس الثوري وليس المليشيات الموالية لطهران.

وكان مقطع فيديو حصلت عليه "الحرة" قد أظهر دخول آليات عسكرية من إيران إلى العراق عبر معبر زرباطية في واسط الخميس الماضي.