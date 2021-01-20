شرطة مكة تطيح بـ13 مقيماً سرقوا كابلات كهربائية قيمتها 1.8 مليون ريال

اتخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهم لفرع النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة محافظة جدة من القبض على 13 مقيماً، منهم 11 من الجنسية الباكستانية، وآخران من الجنسيتين الهندية والسودانية في العقدين الثالث والرابع من العمر؛ لارتكابهم جرائم سرقة كابلات كهربائية وقواطع نحاسية من أحد المشاريع تحت الإنشاء.

وأضاف الرائد محمد الغامدي أن قيمة المسروقات بلغت (مليون وثمانمائة وثمانون ألف ريال) من مواقع متعددة في محافظة جدة، وجرى إيقافهم جميعاً واتخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.