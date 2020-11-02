"ابن حثلين" يرعى افتتاح أول فندق على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

يضم 230 غرفة إضافة إلى قاعتَيْن للاجتماعات ونادٍ صحي ومتنزه بري

يرعى فهد بن فلاح بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل ورئيس الاتحاد الدولي "لبولو الإبل"، غدًا الثلاثاء حفل افتتاح أول فندق من نوعه في المنطقة المحيطة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية.

وتفصيلاً، من المقرر أن يتم خلال حفل افتتاح الفندق السكني تدشين صالات الاجتماعات المعدة لاحتضان العديد من الفعاليات لمرتادي المهرجان في نسخته الخامسة التي تنطلق في الأول من ديسمبر المقبل.

ويأتي هذا المشروع الكبير في إطار سعي المستثمرين في قطاع الإبل للارتقاء بالخدمات المقدمة؛ ما ينعكس على رفاهية الزائرين ومرتادي المهرجان من السعودية وجميع دول العالم، وتقديم جميع الخدمات التي يحتاجون إليها.

يُذكر أن الفندق استغرق إنشاؤه عامين بعد الانتهاء من التصاميم الأولية، ويضم 230 غرفة، إضافة إلى قاعتَين للاجتماعات، ونادٍ صحي، إلى جانب متنزه بري.