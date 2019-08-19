أمانة الشرقية ترفع 100 ألف طن نفايات وأنقاض

من مدن ومحافظات المنطقة إلى المدفن الصحي

رفعت أمانة المنطقة الشرقية 100.966 ألف طن نفايات وأنقاض مختلفة من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، ورحّتلها إلى المدفن الصحي.

جاء ذلك ضمن خطة الأمانة في عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ، وخطة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري؛ في إطار أعمال النظافة ومعالجة التلوث البصري في المنطقة الشرقية.

وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان: نجحت الخطة التي وضعتها الأمانة في عيد الأضحى المبارك، والخاصة بإزالة النفايات والأنقاض، والتي تتماشى مع حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت شعار "معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.. كذا أحلى"، بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة.

وأضاف: النفايات والأنقاض التي تم استقبالها ومعالجتها، خلال الأسبوعين الماضيين، شارك في التعامل معها نحو 325 فردًا من مشرفين ومساعدي مشرفين ومراقبين وسائقين.

وأشار إلى مشاركة 6177 رجل نظافة، تدعمهم 1089 مُعَدة مختلفة للتخلص من النفايات (ضاغط، قلّاب، غراف، بوب كات، مكنسة)، موزعين على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وأكد "الصفيان" أن الأمانة تسعى لإزالة جميع الملوثات البصرية وإيجاد بيئة نظيفة وصحية؛ معتبرًا أن هذه الأعمال دليل على أن الخطة التي تم وضعها، حققت الأهداف المنشودة.

وأوضح أن أعمال النظافة مستمرة والفِرَق الميدانية تعمل وفق الخطط والبرامج بالأمانة بشكل كامل.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة في منع مظاهر التلوث البصري، والاهتمام بجانب النظافة، والمحافظة على الأماكن العامة وترك الأماكن التي يرتادونها نظيفة وسليمة لكي ينعم بها الجميع.