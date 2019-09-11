مديرو مراكز الإعلام بالباحة يناقشون خطة الاحتفال باليوم الوطني الـ89

بحثوا توحيد الجهود الإعلامية لتكون المنطقة أنموذجًا سياحيًّا وتنمويًّا

عقدت إدارة الشؤون الإعلامية بإمارة الباحة اجتماعًا موسعًا بمديري المراكز الإعلامية بالمحافظات، بحضور وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري؛ وذلك لمناقشة المواضيع الإعلامية المواكبة للتطور الذي تشهده المنطقة انطلاقًا من حرص واهتمام الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بالإعلام.

وناقش الاجتماع أهم الخطوات العملية الإعلامية المتخذة في الذكرى اليوم الوطني الـ 89.

وأشاد "السياري" في بداية الاجتماع بالدور الكبير الذي يقوم به إعلاميو المنطقة تجاه منطقتهم التي تعد من أهم الوجهات السياحية بالسعودية في ظل ما تحظى به من دعم سخي من حكومتنا الرشيدة -أيدها الله-، ودعم سمو أمير الباحة الداعم الأول للإعلام والإعلاميين.. مؤكدًا أن الإعلام رسالة سامية وهادفة، وواجهة لكل منجز وحدث؛ فينبغي أن تُبذل كل الجهود للعمل، ونقل المنطقة بصورتها الجميلة.

وأكد مدير إدارة الشؤون الإعلامية بالإمارة عبدالله بن راشد الزهراني أن الاجتماع بمديري المراكز الإعلامية جاء لتوحيد الجهود الإعلامية بالمنطقة عامة؛ لتكون الباحة أنموذجًا سياحيًّا وتنمويًّا. كما ستكون اجتماعات مديري المراكز الإعلامية بشكل دوري لتحقيق تطلعات سمو أمير المنطقة -حفظه الله-.