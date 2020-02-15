بموافقة وزير الداخلية.. "القثامي" محافظًا للجموم

يتلقّى فهد منير القثامي، التهاني والتبريكات، بعد صدور موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، بناء على ما رفعه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتكليفه محافظًا لمحافظة الجموم.
ويعدّ "القثامي" أحد الكفاءات الإدارية في إمارة منطقة مكة المكرمة، ويمتلك خبرة عملية طويلة.
يتلقّى فهد منير القثامي، التهاني والتبريكات، بعد صدور موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، بناء على ما رفعه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتكليفه محافظًا لمحافظة الجموم.
ويعدّ "القثامي" أحد الكفاءات الإدارية في إمارة منطقة مكة المكرمة، ويمتلك خبرة عملية طويلة.