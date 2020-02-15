بموافقة وزير الداخلية.. "القثامي" محافظًا للجموم

يتلقّى فهد منير القثامي، التهاني والتبريكات، بعد صدور موافقة ‫وزير الداخلية ‏الأمير عبدالعزيز بن سعود، بناء على ما رفعه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة ‫المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتكليفه محافظًا لمحافظة الجموم.

ويعدّ "القثامي" أحد الكفاءات الإدارية في إمارة منطقة مكة المكرمة، ويمتلك خبرة عملية طويلة.

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15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441 02:51 PM

بموافقة وزير الداخلية.. "القثامي" محافظًا للجموم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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يتلقّى فهد منير القثامي، التهاني والتبريكات، بعد صدور موافقة ‫وزير الداخلية ‏الأمير عبدالعزيز بن سعود، بناء على ما رفعه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة ‫المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتكليفه محافظًا لمحافظة الجموم.

ويعدّ "القثامي" أحد الكفاءات الإدارية في إمارة منطقة مكة المكرمة، ويمتلك خبرة عملية طويلة.

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