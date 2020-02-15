بموافقة وزير الداخلية.. "القثامي" محافظًا للجموم

يتلقّى فهد منير القثامي، التهاني والتبريكات، بعد صدور موافقة ‫وزير الداخلية ‏الأمير عبدالعزيز بن سعود، بناء على ما رفعه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة ‫المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتكليفه محافظًا لمحافظة الجموم.



ويعدّ "القثامي" أحد الكفاءات الإدارية في إمارة منطقة مكة المكرمة، ويمتلك خبرة عملية طويلة.