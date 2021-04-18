"مواكب جثث جماعية".. هجمات عنيفة للجيش اليمني تنتهي بجنائز للحوثيين

ساندتها مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية على جبهات مأرب وحجة وتعز

أعلنت مليشيا الحوثي مقتل العشرات من عناصرها في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، بعدة جبهات؛ حيث رصدت صور لـ26 جنازة تم تشييعها بشكل جماعي.

ويأتي هذا التصاعد في أرقام القتلى المعلن عنهم بالتزامن مع هجمات عنيفة شنّها الجيش اليمني ضد المتمردين المدعومين من إيران باتجاه محافظة مأرب وحجة وتعز ساندتها مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية.

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18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442 02:14 PM

ساندتها مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية على جبهات مأرب وحجة وتعز

"مواكب جثث جماعية".. هجمات عنيفة للجيش اليمني تنتهي بجنائز للحوثيين

فهد كاملي

جازان

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أعلنت مليشيا الحوثي مقتل العشرات من عناصرها في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، بعدة جبهات؛ حيث رصدت صور لـ26 جنازة تم تشييعها بشكل جماعي.

ويأتي هذا التصاعد في أرقام القتلى المعلن عنهم بالتزامن مع هجمات عنيفة شنّها الجيش اليمني ضد المتمردين المدعومين من إيران باتجاه محافظة مأرب وحجة وتعز ساندتها مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية.

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