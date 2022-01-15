"القرني" يحتفل بزواجه في المجاردة

احتفل الشاب حسن محمد يعن الله القرني، بزواجه مساء أمس، على كريمة رافع محمد سبران القرني، بإحدى قاعات الأفراح في محافظة المجاردة، بحضور الأقارب والزملاء والأصدقاء، وبمشاركة عدد من أشهر شعراء العرضة الجنوبية.

تبارك "سبق" للعريس وعروسه وأسرتيهما؛ سائلة الله لهما السعادة والتوفيق.