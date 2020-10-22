"الأرصاد" تنبّه لرياح سطحية نشطة على حائل

تشمل عدداً من المحافظات وتستمر لـ8 مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من ‏نشاطٍ ‏للرياح ‏السطحية على منطقة حائل بداية الساعة 08:00 صباحاً وحتى الساعة 08:00 مساءً من نفس اليوم.

وقالت: إن الحالة ‏تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات التابعة للمنطقة كالحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق.‏