المعدل يعاود انخفاضه.. 6109 إصابات جديدة بكورونا في روسيا

سجلت 3481 حالة شفاء جديدة وتجاوز مجموع المتعافين 550 ألفاً

عاود معدل الإصابة اليومية بفيروس كورونا في روسيا انخفاضه مع تسجيل 6109 حالات خلال آخر يوم مقابل 6234 في اليوم السابق، فيما تراجع عدد الوفيات الجديدة إلى 95 في أدنى مؤشر خلال يوليو.

وحسبما ذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الأحد، في تقريره اليومي، فإن حصيلة الحالات المسجلة في البلاد ارتفعت إلى 771564 إصابة و12342 وفاة.

وذكر التقرير أنه بتسجيل 3481 حالة شفاء جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تجاوز مجموع المتعافين 550 ألف شخص، مع بقاء ما يزيد على 208,8 ألف حالة نشطة.

ووفق "روسيا اليوم"، حسب التقرير، فإن 24,8% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وفي العاصمة موسكو، تم تسجيل 591 إصابة جديدة مقابل 578 أمس، ليبلغ الإجمالي 233545 حالة، بينما بقي عدد الوفيات اليومية عند 14 مثلما كان عليه أمس، ما رفع الحصيلة إلى 4299 حالة وفاة.

ووصل عدد المتعافين في المدينة إلى 170539 بعد أن تماثل 359 شخصا ًللشفاء خلال اليوم الماضي.