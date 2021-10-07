ضبط مصنع للخمور داخل استراحة يديره أثيوبيون بمكة.. 3470 لترًا جاهزة للترويج

بحي الراشدية.. تمت مصادرة المضبوطات والقبض على العمالة وتطبيق الأنظمة بحقهم

ضبطت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة؛ وبلدية الشرائع والجهات ذات العلاقة؛ اليوم، مصنعاً للمسكرات والخمور داخل استراحة بحي الراشدية تديرها عمالة أثيبوبية مخالفة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق" فإن الجهات الأمنية بالتعاون مع بلدية الشرائع الفرعية وجهات أخرى ضبطت 3470 لتراً من الخمور والمسكرات داخل استراحة بحي الراشدية بمكة المكرمة تديرها عمالة مخالفة من الجنسية الأثيوبية، وقد تم مصادرة المضبوطات والقبض على العمالة، وتطبيق الأنظمة بحقهم.

وتشير المعلومات؛ إلى أن المضبوطات تمثلت في 10 أسطوانات غاز، و28 برميلاً، و96 قارورة مسكر وأحواض ماء تبريد، و6 جوالين بها ماء تقطير، وغيرها من المضبوطات التي تم إتلافها وتسليم كافة مجريات الحادثة إلى قسم شرطة الشرائع بحكم الاختصاص.