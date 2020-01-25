بلغت ناقص 3 مئوية .. هذه المدن تسجّل أدنى حرارة اليوم

سجّلت مدن (طريف، القريات، الجوف)، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (-3) مئوية في طريف وصفر مئوية في القريات والجوف.
وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن عرعر تَلَتها في انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سجّلت درجة واحدة مئوية.الأرصاد
وصلت درجة الصفر مئوية ببعضها وفق المركز الإقليمي للتوقعات
سجّلت مدن (طريف، القريات، الجوف)، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (-3) مئوية في طريف وصفر مئوية في القريات والجوف.
وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن عرعر تَلَتها في انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سجّلت درجة واحدة مئوية.