جمعية شباب الطائف تمنح "السبيعي" رئاستها الفخرية

نظير جهوده في خدمة الشباب على مستوى المحافظة

قدمت جمعية شباب الطائف الرئاسة الفخرية لوكيل المحافظة ناصر بن حمود السبيعي، نظير جهوده المبذولة لخدمة المجتمع وتطلعاته المستقبلية للارتقاء بالمحافظة على الصعيد المجتمعي والشبابي، وبدوره شكرَ وكيل المحافظة الجمعية على جهودها، والدور الذي تُقدمه خدمة الشباب وتوعيتهم .

وكان "السبيعي" قد استقبل بمكتبه بالمحافظة اليوم الأربعاء، رئيس وأعضاء جمعية شباب الطائف، حيث جرى الاطلاع على أهداف وأنشطة الجمعية، مشيداً بالدور الذي تبنتهُ تجاه الشباب.