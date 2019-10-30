"تعليم الأفلاج" تطلق مشروع حلقات النقاش الخاص بأولياء الأمور

تطلق وحدة ‏الشراكة المدرسية مع الأسرة والمجتمع بتعليم الأفلاج، الاثنين القادم، مشروع حلقات النقاش الخاص بأولياء الأمور؛ من أجل تعزيز علاقة المدرسة بالأسرة، وبناء شراكة فاعلة بينهما.

وقال رئيس التربية الخاصة بتعليم الأفلاج مشرف برنامج "ارتقاء" سعد آل خضير: "يهدف البرنامج إلى تعزيز مشاركة المدرسة مع الأسرة والمجتمع في العملية التربوية والتعليمية ودورها في تعزيز القيم والهوية الوطنية، ومن أجل زيادة الوعي بأهمية تفعيل بوابة "ارتقاء" بالشكل المطلوب، وتفعيل دور أولياء الأمور في المشاركة بها.

وأضاف "آل خضير": ينطلق الاثنين القادم -وعلى مدار ثلاثة أيام- مشروع حلقات النقاش في مرحلته الثانية، الخاص بأولياء الأمور، بمدرسة ابتدائية خالد بن الوليد، ومتوسطة أحد، وابتدائية طارق بن زياد، وتتضمن اللقاءات حلقات نقاش وورش عمل عن بناء قدرات الأسر لدعم نمو الأبعاد المختلفة لشخصية أبنائهم، والسلوكيات المنزلية المرتبطة بإنجاز الواجبات المدرسية، والقراءة من أجل المتعة، والعادات الصحية والتغذية السليمة، والاستعمال السليم للتقنية".

ودعا "آل خضير" أولياء الأمور إلى الاستفادة من اللقاءات والحضور لتجسير العلاقة بين ولي الأمر والمدرسة، ومشاركتهم في عملية تعليم أبنائهم؛ لرفع جودة مخرجات التعليم.