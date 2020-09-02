"كورونا" تنفجر في "إسرائيل" بأعلى معدل يومي

2183 إصابة جديدة بالفيروس في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بسلطات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 2183 إصابة جديدة بكورونا بالبلاد في اليوم الماضي.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، يعتبر هذا هو أعلى عدد يومي للإصابات في "إسرائيل" منذ بداية الجائحة، والتي سجلت أكثر من 119 ألفاً إصابة بكورونا، و963 وفاة.