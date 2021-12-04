الجامعة العربية المفتوحة تفتح باب التسجيل للفصل الدراسي الثاني

في كافة فروعها.. حتى 20 يناير المقبل

أعلنت الجامعة العربية المفتوحة فتح باب التسجيل والقبول للفصل الدراسي الثاني أمام الراغبين في التسجيل في برامج البكالوريوس للعام الدراسي الحالي، وذلك في كافة فروعها في المملكة العربية السعودية (الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، حائل، الأحساء) ابتداءً من 4-12-2021 وحتى 20-1-2022.

وذكر مدير إدارة القبول والتسجيل إبراهيم الفاضل، أن التسجيل سيكون عبر موقع الجامعة الإلكتروني www.arabou.edu.sa، حرصًا على الوقت والجهد، موضحاً أنه يمكن لمن يرغب في التقديم الاطلاع على كافة الشروط على موقع الجامعة.

والتخصصات المتاحة في الجامعة هي كلية دراسات إدارة الأعمال؛ والتي تشمل مسار النظم الإدارية، ومسار التسويق، ومسار المحاسبة، وبكالوريوس المحاسبة باللغة العربية، وكلية دراسات الحاسب الآلي؛ والتي تشمل مسار علوم الكمبيوتر، ومسار الحوسبة مع الأعمال، ومسار الشبكات والأمن، ومسار تطوير الويب، وكلية الدراسات اللغوية؛ والتي تشمل مسار اللغة الإنجليزية وآدابها.

يذكر أن الجامعة العربية المفتوحة هي جامعة غير ربحية تأسست عام 2002 بمبادرة من الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، كمؤسسة تسهم في توجيه التنمية في المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية.