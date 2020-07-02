الإمارات تسجل 400 إصابة جديدة ووفاة واحدة بـ"كورونا"

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 49,469 حالةً وشفاء 38,664

سجلت الإمارات 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ووفاة حالة واحدة.

وأفادت وزارة الصحة الإماراتية أنه بذلك يرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 49,469 حالةً، وحالات الشفاء إلى 38,664، والوفيات إلى 317 وفاة.