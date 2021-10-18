وزير الرياضة يقدم ١٠٠ ألف ريال لكل لاعب من الفريق الفائز في مباراة النصر والهلال

تقام غداً في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا

قدم سمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي الفريق الفائز في مباراة ⁧‫#النصر‬⁩ و ⁧‫#الهلال‬⁩ غداً في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021، متمنيًاً لكلا الفريقين التوفيق وتقديم مباراة ممتعة تليق بسمعة الكرة السعودية.